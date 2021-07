Ancelotti: “La storia del Real chiede un calcio di qualità. I ragazzi stanno lavorando con grande impegno”

Carlo Ancelotti ha parlato ai canali ufficiali del Real Madrid, commentando i primi giorni di preparazione al suo ritorno nella capitale spagnola: “Abbiamo lavorato molto, i giocatori lo hanno fatto molto bene. C’è molta qualità nei giovani e un gran impegno anche nei veterani. Mi è piaciuto molto questo, l’impegno di gente come Carvajal, Lucas, Marcelo, Nacho o Isco, giocatori che hanno vinto tutto e ancora hanno voglia e fame di fare una grande stagione come ci piacerebbe che fosse. Dobbiamo tenere conto della storia del club per il nostro stile di gioco. Dobbiamo giocare bene, mostrare che abbiamo qualità, è la storia del Madrid: un calcio energico, con intensità sia con il pallone che senza, che poi è quello che chiede il calcio di oggi”.

Su Alaba: “E’ un giocatore completo, con grande qualità, intelligente tatticamente in difesa. Lo ho utilizzato come centrale nelle ultime partite al Bayern, con l’Austria a volte gioca a metà campo, poi può giocare anche a sinistra. E’ un giocatore completo e farà molto bene quest’anno”.