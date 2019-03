Ancelotti: “La sfida con l’Arsenal ci tiene vivi. Ospina? Sta bene, è cosciente. Su Mertens…”

Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro l’Udinese. Ecco le sue parole: “Mi fa arrabbiare perché quando giochi il giovedì sera, dopo il viaggio e tutto, non si fa bene. E’ quello che ci è successo contro il Sassuolo. La squadra non ha le energie nervose oltretutto contro una squadra come l’Udinese che ci ha messo in difficoltà. Siamo andati in doppio vantaggio ma non lo meritavamo. Eravamo un po’ disordinati. Nella ripresa abbiamo messo ordine e penso che abbiamo vinto meritatamente. Mertens? E’ normale che ad un attaccante manchi il gol, ma le sue prestazioni sono sempre state di ottimo livello. Arsenal? Avversario molto forte ma la partita contro di loro ci tiene vivi in campionato. Tutti vorrebbero giocare questa partita e perciò questo stimola i calciatori a fare bene nelle partite di campionato. La sosta ci farà bene perché abbiamo alcuni calciatori che non stanno bene. Poi ci saranno le tre partite per consolidare il secondo posto, prima di pensare all’Arsenal. Ospina? Fortunatamente niente di grave. Ha fatto la tac ed è risultata negativa. Deve stare sotto controllo, ma sta bene. Era cosciente”, ha chiuso Ancelotti.

Foto: Twitter ufficiale Napoli