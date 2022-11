Ancelotti: “La qualità non basta. Non c’entra il Mondiale, siamo delusi”

Il Real Madrid cade in casa del Rayo Vallecano per 3-2, una sconfitta che costa anche il primato de LaLiga ai Blancos. Intervenuto in conferenza stampa, Carlo Ancelotti, ha così analizzato la partita persa: “Abbiamo commesso degli errori. Ci è mancata la forza che aveva il Rayo. La qualità non è stata sufficiente per pareggiate la partita. Abbiamo avuto un livello di forza inferiore al loro. Sconfitta dovuta per i calciatori che pensano al Mondiale? Non credo sia per quello. Non siamo freschi perché abbiamo giocato tante partite. Non siamo stati freschi, non siamo bravi come prima, ma è normale. Il campionato è molto lungo. Siamo dispiaciuti di perdere il primato. Non è un problema fisico. Abbiamo avuto problemi tattici. Non bisogna avere paura di lanciare lungo e penso che avremmo dovuto farlo più di una volta”.

Poi ha proseguito parlando del primato perso: “Siamo delusi. Punto. La prima parte di stagione è andata molto bene, meglio che mai. Non sono deluso dalla squadra. Gli ho detto lo stesso che abbiamo perso per mancanza di forza e perché in queste partite se non rispondi all’intensità, la qualità non basta”.

Infine ha parlato della sfida in Champions col Liverpool: “Loro diranno la stessa cosa di noi, ancora. Sarà spettacolare”.



Foto: sito Real