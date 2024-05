Ancelotti: “La Champions League? Per il Real è la storia. La partita di domani sarà determinata da piccoli dettagli”

Domani, sabato 1 Giugno, andrà in scena la finale di Champions League tra Real Madrid e Borussia Dortmund. Per i blancos e Carlo Ancelotti la possibilità di scrivere, ancor di più, il proprio nome nella storia: infatti in caso di vittoria sarebbe la quindicesima Champions per le merengues, la quinta per Carlo Ancelotti. Il tecnico ex Milan ha parlato ai microfoni di Sky Sport e in conferenza riguardo diversi temi: dalla calma da mantenere nelle finali, fino a Toni Kroos e alla partita di domani. Ecco le sue parole:

“Intanto siamo felici di essere qui, perché solo due squadre arrivano a questo punto. Ci sono stati tanti momenti importanti. Il sacrificio contro il City, la rimonta contro il Bayern… rimane il fatto che è molto eccitante preparare queste partite”. Poi ha proseguito: “La tranquillità è parte del mio carattere. Nel calcio può succedere di tutto, soprattutto nelle finali. Durante la partita è importante mantenere la calma per cercare di prendere le decisioni migliori”. Poi una menzione sul suo ritorno al Real Madrid e su Toni Kroos, uno dei centrocampisti più forti degli ultimi anni: “Il mio ritorno al Real? Mi sono trovato molto bene al Real la prima volta, poi il ritorno è avvenuto molto in fretta e in modo fortuito. Ora spero di concludere bene questi primi tre anni”. Su Kroos: “Kroos voleva terminare al top e lo sta facendo”. Ha poi concluso: “La Champions League per il Real Madrid è un sogno o un’ossessione? È la storia”.

In conferenza stampa ha poi analizzato la partita di domani e ha sciolto il nodo portiere: “La partita di domani sarà determinata da piccoli dettagli, dobbiamo mantenere la calma per prendere le decisioni migliori. Sono felice di essere qui, non è che ce l’abbiano fatta tutti. In finale giocherà Courtois”.

Foto: sito Real Madrid