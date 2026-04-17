Ancelotti: “La Champions fa crescere i club. Vincerà ancora il PSG”

17/04/2026 | 12:30:35

Nell’intervista concessa a Il Giornale, Carlo Ancelotti ha parlato anche della Champions attualmente in corso: “La Champions è un torneo aperto che lascia per strada grandi squadre, come il Real Madrid, il Barcellona, il Manchester City ma resta una manifestazione nella quale si cresce. Ho visto partite con molti gol, Atletico Madrid-Barcellona e Bayern-Real Madrid hanno offerto momenti esaltanti per i tifosi. Ma troppi gol significa anche troppi errori, dei portieri, dei difensori. Chi vince? Dico ancora il PSG”.

Foto: instagram CBF