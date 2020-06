Ancelotti: “Klopp ha costruito una macchina perfetta. Il mio vicino di casa Wijnaldum…”

Carlo Ancelotti, tecnico dell’Everton, ha parlato ai microfoni di Sky Sport soffermandosi sulla vittoria della Premier League da parte del Liverpool: “Klopp è l’artefice di questo successo, di questa squadra. Non solo per la vittoria di questa Premier, ma per tutto quello che lui è riuscito a fare da quando è arrivato 5 anni fa: con pazienza è riuscito a costruire una macchina perfetta. Pensa che il mio vicino di casa è Wijnaldum, ma ieri era fuori a festeggiare. Futuro? Finché troverò una società che mi darà la possibilità di allenare lo farò. Le condizioni sono due: avere voglia di allenare e trovare chi te lo faccia fare. Le società ci sono, perciò finché saranno rispettate entrambe le condizioni continuerò ad allenare. Se l’Everton sarà la mia ultima squadra in carriera? Non lo so, però sinceramente mi piacerebbe fare un progetto a lungo termine con questo club”.

Foto: Twitter ufficiale Everton