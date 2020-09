Ancelotti: “James Rodriguez non è al 100%, ma con lui siamo migliori”

Pochi minuti prima della sfida contro il Tottenham, l’allenatore dell’Everton Carlo Ancelotti è intervenuto ai microfoni di Sky Sports Uk, per parlare dell’ultimo colpo di mercato, l’attaccante colombiano prelevato dal Real Madrid James Rodriguez: “James è stato felice di venire qui anche perché, nella passata stagione, non ha trovato molto spazio. Non vede l’ora di tornare a giocare con continuità. Al momento non è al 100%, ma penso che possa far vedere le sue qualità e con le sue qualità siamo sicuramente migliori”.

Foto: Twitter Everton