Ancelotti: “Qui dieci anni? Non è questa la priorità. Insigne in tribuna? Chi non si allena bene non gioca”

Ancora un estratto della conferenza stampa di Carlo Ancelotti. Il tecnico del Napoli ha speso alcune parole sulle critiche ricevute in avvio di stagione: “Alcune credo siano inventate. C’è rammarico per i pareggi con Genk e Torino oltre che per il ko col Cagliari. Potevamo far meglio, certo, ma facendo un’analisi oggettiva non vedo situazioni tragiche. E non le vedono nemmeno coloro che fanno parte della società”.

Ancora su Insigne e sulla tribuna di Genk: “Non si era allenato bene ed i ragazzi lo sanno: chi non si allena non gioca. È successa la stessa cosa a Younes, che invece ha lavorato molto bene ultimamente ed ha chance di giocare domani”.

Sull’Hellas: “Ha grande solidità difensiva, ha fatto molto bene ma per noi è la partita della vita. Ci servono i 3 punti per ritrovare continuità in una fase cruciale della stagione. E vi dico che lotteremo per lo Scudetto, fino alla fine”.

Dieci anni in azzurro per Ancelotti? “Ho sempre detto di trovarmi bene a Napoli ma non mi interessa oggi parlare di rinnovo. Oggi meglio parlare della situazione della squadra e del ciclo che dobbiamo affrontare. Non mi va di commentare le parole del presidente. Ma sono dichiarazioni venuti dal cuore, magari anche un po’ forti per alcuni giocatori, ma col cuore. Anche per mettere a tacere qualche spiffero di troppo”.

Foto: AS