Ancelotti incrocia le dita: preoccupano le condizioni di Ceballos

Il Real Madrid vince in Copa del Rey contro la Real Sociedad, ma perde Dani Ceballos. Un duro colpo per Ancelotti che, partita dopo partita, stava facendo ritrovare allo spagnolo la giusta continuità. Adesso bisognerà capire di più in merito all’entità dell’infortunio, ma le sue condizioni preoccupano e non poco, visto che il classe ’96 è uscito dal campo piangendo e riuscendo a malapena a poggiare la gamba a terra. In giornata verranno effettuati maggiori accertamenti, con i Blancos che incrociano le dita soprattutto in vista degli appuntamenti che verranno.

FOTO: Twitter Real Madrid