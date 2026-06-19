Ancelotti: “In questi giorni abbiamo lavorato per trovare soluzioni e sono sicuro ci riusciremo”

19/06/2026 | 13:51:44

Ancelotti ha parlato alla vigilia della seconda gara del Brasile, che li vedrà affrontare Haiti: “Essere qui come allenatore del Brasile è un privilegio. Poi c’è anche la pressione, che devo gestire, ma ho l’esperienza per poterlo fare”. Verdeoro chiamati a reagire dopo il pari con il Marocco: “All’esordio potevamo fare di più e per questo sono stato un pò critico con la squadra. Ho cercato d essere positivo e costruttivo, perché alla prima partita non si vince il mondiale. In questi giorni abbiamo lavorato per trovare soluzioni e sono sicuro ci riusciremo”.

Foto: Instagram CBF