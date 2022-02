Ancelotti: “In pochi hanno vinto sul campo del Vallecano. Casemiro e Vinicius fondamentali”

È bastato un gol del solito Benzema per regalare i tre punti al Real Madrid nella sfida contro il Rayo Vallecano. La vittoria porta i Blancos a +9 sul Siviglia secondo e Ancelotti nel dopo gara si è detto soddisfatto del risultato: “Sono molto soddisfatto del lavoro, dell’impegno, dell’intensità che abbiamo messo nel gioco, una partita che doveva essere molto competitiva e lo è stata sotto tutti gli aspetti. Forse è mancato un po’ l’equilibrio difensivo. Abbiamo cercato di compattarci e vincere la partita. Sono molto molto soddisfatto. Era un campo dove era difficile giocare per l’atmosfera e per le condizioni del terreno, abbiamo fatto bene. Credo che poche squadre abbiano vinto qui”, le parole raccolte da Marca. Su chi potrebbe giocare contro il PSG: “Valverde è entrato benissimo, anche Rodrygo, dando energia alla squadra in un momento importante della partita. Sono molto soddisfatto, ho visto la squadra con più energia. Per noi è positivo avere una settimana per allenarci bene, migliorare l’intensità. Siamo a buon punto. Oggi non vedo niente di negativo, sono molto felice. A volte si sbaglia, l’importante è provarci e oggi abbiamo provato di tutto“. Su Casemiro e Vinicius: “Oggi ha segnato un gol. I centrocampisti hanno sofferto di più perché il campo era difficile. L’ho tolto perché con un cartellino giallo poteva essere pericoloso, è stata una partita con molte ripartenze, abbiamo rischiato un po’. Vinicius è migliorato molto nelle ultime due partite. Non ha dribblato come sempre, ma contro l’Alavés ha segnato e praticamente lo ha fatto anche oggi. È stato fondamentale”.

Foto: Sito Real Madrid