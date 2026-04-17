Ancelotti: “In Italia bisogna ritrovare solidità difensiva o continueremo a soffrire”

17/04/2026 | 11:54:30

Carlo Ancelotti ha concesso un’intervista tra le colonne de Il Giornale: “La differenza fondamentale riguarda il ritmo, non soltanto quello agonistico della corsa ma quello mentale, della partecipazione continua, dell’intensità. Il calcio italiano ha perso proprio questo. E poi ha perso la solidità difensiva, già non abbiamo talenti in altre zone del campo ma il controllo eccessivo dell’aspetto tattico ha snaturato le nostre caratteristiche. Per quanto riguarda il calcio italiano o recuperiamo i difensori, o meglio la mentalità difensiva che ci ha garantito vittorie di club e nazionale, o continueremo a soffrire. Il calcio è sì segnare un gol più degli altri ma anche prenderne uno in meno. Non è una battuta banale. I grandi calciatori stranieri non vengono più in Italia, all’estero, tra corposi diritti televisivi e investitori potenti, si è formato un mercato più attraente. Così i giovani italiani da chi imparano?”.

Foto: instagram CBF