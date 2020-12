Ancelotti: “Il rinvio della gara con il City? Lo abbiamo saputo in albergo, quattro ore prima dell’inizio”

Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton ha parlato in conferenza stampa due giorni prima dalla sfida con il West Ham. Interrogato sul rinvio della gara contro il Manchester City, ha risposto così: “Non abbiamo ricevuto informazioni complete dalla Premier League sulla partita posticipata. Mancavano quattro ore all’inizio, eravamo in albergo quando abbiamo ricevuto la notizia, ma questo ormai non cambia la situazione. Andiamo avanti. Il fatto che non abbiamo giocato contro il Manchester City può essere un vantaggio essendo freschi per la partita contro il West Ham“.

Foto: Twitter Everton