Ancelotti: “Il Real non gioca bene? Posso capire le critiche. Lavoriamo per migliorare”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Osasuna, tornando anche sulle critiche al gioco della sua squadra in occasione del Clasico, ad ogni modo vinto.

Queste le sue parole: “Il Real non gioca bene? Posso capire le critiche perche’ nel calcio tutti possono avere un’opinione. Ho detto dopo la partita che non abbiamo giocato in modo spettacolare, ma abbiamo fatto una gara intelligente. Abbiamo difeso bene e cercato di fare un gioco di attacco veloce. ma lavoriamo per migliorare”.

Ancelotti ha quindi parlato della stella emergente Vinicius Jr. “Si vede che ha qualità, lavora anche tanto. È molto intenso con la palla. Deve migliorare senza palla, ma può farlo perchè è un giocatore umile e gli piace lavorare. Finora sta facendo bene”.

Foto: Twitter personale