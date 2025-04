Ancelotti, il momento più duro: attacchi frontali. E sul futuro…

Sappiamo come funziona nel calcio: puoi vincere trofei e Champions, ma se sbagli qualche partite finisci nel mirino della critiche. È il momento più duro per Carlo Ancelotti, attacchi mediatici frontali dopo il tracollo di ieri sera in casa dell’Arsenal che ha fatto seguito allo stop in campionato. Critiche pesantissime, fin da ieri sera, da parte di quotidiani e siti, una tregua fino alla gara di ritorno. Un futuro completamente da scrivere, tra la storica offerta del Brasile per il ruolo di commissario tecnico e la necessità di salvare la stagione. Il passaggio di mercoledì prossimo, quando il Real riceverà l’Arsenal al Bernabeu, sarà molto indicativo. Intanto, il fuoco mediatico è senza soluzione di continuità, ma Carletto ci è abituato e i trofei che lo hanno fatto diventare una leggenda nessuno può portarglieli via…

Foto: sito Real Madrid