Ancelotti: “Il mio sogno era allenare il Liverpool, poi sono finito all’Everton. Il Real? Mi proposi io”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato a RSI, soffermandosi su alcuni passaggi della sua carriera.

Queste le sue parole: “Il mio sogno era allenare il Liverpool, ma poi mi sono ritrovato all’Everton e ho vissuto la loro rivalità, e adesso sono assolutamente un tifoso dell’Everton. Mi è piaciuto molto l’ambiente, perché c’è una passione verso i colori spettacolare. Noti anche la sofferenza che il tifoso ha per il Liverpool, che per tanti anni e ancora oggi primeggia in Premier League”.

Poi sull’approdo al Real Madrid: “Se sono stato sorpreso quando Florentino Pérez mi ha richiamato? In realtà li ho chiamati io. L’anno prima li avevo sentiti per capire se avessero giocatori disponibili per noi, e all’Everton avevamo preso James Rodriguez. L’anno dopo sapevo che stavano cercando un allenatore e parlando con il direttore dissi che dovevano prenderne uno bravo”.

Infine ha parlato dell’ex attaccante del Milan, Filippo Inzaghi: “Era un grande talento, perché era capace di leggere situazioni e smarcamenti come nessun altro. Ha fatto, credo, più di 300 gol, ma penso che quelli segnati con più di un tocco non superino il dieci percento”.

