Ancelotti: “Il mio Milan del 2005 era superiore a quelli con cui ho vinto nel 2003 e nel 2007”

Intervenuto in diretta Instagram con Carlo Pellegatti, il tecnico dell’Everton, Carlo Ancelotti, ha ricordato la sua esperienza al Milan: “Milan-Manchester del 2007? E’ stato molto importante il gol che abbiamo preso all’andata all’ultimo minuto. Siamo passati al 3-2 e questo ci ha portato per forza a giocare una gara d’attacco, più spregiudicata rispetto se all’andata fosse finita 2-2. C’era molta tensione, non era stata una stagione brillantissima, la Champions era un obiettivo molto importante. Era stata una stagione travagliata partita dai preliminari senza preparazione. Cercavamo di raddoppiare Ronaldo il più possibile, Gattuso lo ha fatto molto bene. C’è stata una serie di circostanze favorevoli, clima giusto, gol al tempo giusto, per questo è stata una partita perfetta. La squadra del 2007 era inferiore a livello tecnico di quella del 2005, che rimane la squadra più forte e con la finale meglio giocata. Quella del 2005 era più forte anche di quella del 2003. Nel 2007 avevamo una motivazione straordinaria, in Champions è stata la cavalcata della motivazione più che della qualità. Istanbul? Quella partita l’ho rivista dopo dieci anni, giocammo molto bene anche i tempi supplementari. Carragher mi disse che non ce la facevano più e volevano arrivare ai rigori. Scudetto 2004? Non ho vinto tanti campionati, quello è stato il campionato della regolarità. Siamo andati a Roma e a Torino e abbiamo vinto, è stato un campionato regolare. L’unico momento di difficoltà è stato dopo l’eliminazione con il Deportivo e con la sconfitta contro l’Udinese dopo la sconfitta in Intercontinentale”.

Foto: profilo Twitter personale Carlo Ancelotti