Ancelotti: “Il gruppo e la compattezza nello spogliatoio hanno fatto la differenza. Ora la Champions”

Carlo Ancelotti ha parlato dopo l’ultima gara di campionato del Real Madrid, lo 0-0 contro il Betis, proiettandosi verso la finale di Champions di sabato prossimo.

Queste le sue parole: “Voto alla stagione? Un voto molto alto, perché siamo partiti bene e abbiamo finito meglio. La squadra si è sempre impegnata nel lavoro collettivo. Poi abbiamo avuto individualità importanti come Courtois, Vinicius e Benzema, ma mi è rimasta impressa l’atmosfera nello spogliatoio, è stato spettacolare, e questo ha fatto la differenza in questa stagione. Per questo li ringrazio”.

Su Alaba: “Alaba ci sarà per giocare la finale, non volevamo correre rischi. Giocherà al cento per cento. Non gioca dal 26 aprile, è vero, ma in questa partita non c’è solo la fisicità da prendere in considerazione, ci vorranno anche abilità ed esperienza.”

Su Marcelo: “Non ci ha ancora detto addio, è ancora il nostro capitano. Sarà il nostro capitano a Parigi. Se alla fine ci saluterà, se ne andrà uno dei migliori terzini del mondo. Penso che Marcelo stia parlando con il club, non lo so. Isco? Ha avuto una carriera fantastica ed è stato fondamentale per i grandi successi del Real Madrid. Penso che avrebbe potuto fare di più, sì, ma credo che sia stato un pezzo importante per questa squadra, ne ha giocate tante importanti, finali, ha giocato sempre con tanta qualità… gli auguro il meglio. “

Su Bale: “Voleva salutare il pubblico e giocare se stava bene. Avrà un’altra possibilità di farlo nella finale, se starà bene”.

Foto: Twitter Real