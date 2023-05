Ancelotti: “Il City è stato migliore di noi. Il futuro? E’ una sconfitta che ci aiuterà a fare meglio l’anno prossimo”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato a Prime Video dopo la sconfitta per 4-0 contro il Manchester City.

Queste le sue parole: “Hanno giocato meglio di noi e hanno meritato di raggiungere la finale. Non c’è stato un corto circuito, abbiamo trovato una squadra molto forte che ha pressato molto forte. All’inizio me l’aspettavo, speravo si potesse gestire meglio la palla”.

Questo ko mette in dubbio quello che ha fatto? “No”.

Ha incontrato Florentino Perez? “Sì”.

Si può sapere cosa vi siete detti? “No. È venuto negli spogliatoi, ha salutato la squadra”.

È troppo presto per parlare del futuro? “Futuro molto chiaro, questa sconfitta ci aiuterà ad essere migliore il prossimo anno. Il Real i drammi non li fa, pensa al futuro. A volte può succedere di cadere in una semifinale, non è niente di nuovo in questo sport. Abbiamo fatto una grande stagione, a volte succede che non la vinci da tanti anni”.

Foto: sito Real