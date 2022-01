Ancelotti: “Il calendario è ridicolo, ma non faremo pressioni. Hazard resta”

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro l’Elche, Carlo Ancelotti , tecnico del Real Madrid, ha parlato anche di Eden Hazard e delle polemiche sul calendario: “Hazard resterà nella prossima stagione? Sì, fa parte della programmazione, non partirà, sta a noi recuperarlo”.

I brasiliani rischiano di saltare l’impegno di Copa del Rey. “Il calendario è ridicolo, non solo per il Real Madrid. Anche altri saranno interessati. Non faremo pressioni su nessuna squadra e nemmeno sul Brasile perché sappiamo quanto ci tengano i calciatori alla Nazionale, giocheremo con chi avremo a disposizione. Ma è una cosa pazzesca”.

Foto: Twitter Real