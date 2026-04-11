Ancelotti: “Il Brasile è l’unica nazionale che tutti amano. Indossare questa maglia è speciale”

11/04/2026 | 15:27:12

Il CT della Nazionale brasiliana, Carlo Ancelotti, ha concesso un’intervista a L’Equipe. Queste le sue parole:

“Il Brasile è l’unica nazionale che tutti amano. È tutto cambiato. Prima vedevo i miei giocatori ogni giorno, ora solo ogni due o tre mesi. Devo adattarmi, ma oggi abbiamo strumenti che permettono di restare in contatto costante. È importante sapere come stanno, sia fisicamente che mentalmente. Quando arrivano in nazionale, i giocatori sono felici. Indossare la maglia del Brasile è qualcosa di speciale”.

Foto: Instagram CBF