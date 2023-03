Ancelotti: “Il Barcellona è a 9 punti ma non è ancora finita”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato a Canal + dopo la gara pareggiata 0-0 contro il Betis.

Queste le sue parole: “Penso che sia stata una gara aperta. In questo momento però ci manca l’efficacia, visto che oggi abbiamo avuto diverse occasioni molto nitide. Per fortuna abbiamo fatto bene in difesa dove stiamo sicuramente bene. Non credo che il campionato sia perso. Il vantaggio del Barcellona è importante ma dobbiamo lottare fino alla fine. Ci sono ancora tante partite ma è chiaro che dobbiamo fare meglio”.

Foto: twitter Real Madrid