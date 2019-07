Ancelotti: “Icardi grande attaccante, il 31 agosto saremo tutti felici. Su James…”

Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di TV Luna parlando anche di mercato e di Icardi (obiettivo per l’attacco dei partenopei, come vi abbiamo raccontato). Questi i passaggi più significativi: “Gaetano? Nella rosa ci può stare. È un ragazzo intelligente e ha dimostrato di essere a suo agio in questa posizione. Credo che resterà con noi. Poi è napoletano e questo di dà un senso di appartenenza che ti fa dare qualcosa in più. Elmas? È un acquisto fortemente voluto dallo staff tecnico e la società. Lo conosciamo molto bene perché l’abbiamo visto tante volte. Mi aspetto che migliori la qualità del nostro centrocampo che è un centrocampo di altissimo livello. Siamo ben ben coperti in quelle posizioni, con calciatori che che possono ricoprire più ruoli. James? Un giocatore che sappia giocare nella sua posizione può aiutarci molto nella finalizzazione diretta o nei passaggi filtranti per gli attaccanti. Icardi? Io ho sempre avuto grandi centravanti nella mia carriera, da Inzaghi a Ibra. Icardi è un grande centravanti come Milik. Il polacco, però, è più completo anche se l’argentino finalizza di più dentro l’area. Parlare di Icardi significherebbe sminuire il valore di Milik, poi il 31 agosto tiriamo la riga. Sono sicuro che saremo tutti felici al 31 agosto”, ha concluso Ancelotti.

Foto: Twitter ufficiale Napoli