Ancelotti: “Huijsen grande giocatore, il Real punta sempre al massimo”

17/05/2025 | 13:33:22

Carlo Ancelotti ha commentato in conferenza stampa l’acquisto di Huijsen da parte del Real Madrid: “È un grande giocatore, un ottimo acquisto. Il Real punta sempre al massimo. Non si poteva immaginare quello che ci è successo con gli infortuni”. Poi un bilancio sulla stagione: “Me lo godo, in un altro modo, perché volevamo lottare per la Liga fino alla fine. Un bilancio della stagione? Ci sono tante cose. Si poteva ottenere di più da ciascuno. Ma oggi è impossibile valutare qualcosa a livello individuale. Per me sono i migliori, anche se a volte non hanno mostrato la loro versione migliore”.

FOTO: X Ancelotti