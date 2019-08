Ancelotti: “Ho risposto ai tifosi viola perché ho preso insulti per 90′. Sulla Juve e l’obiettivo scudetto…”

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 4-3 in casa della Fiorentina all’esordio in campionato: “Qui al Franchi non è mai stato facile per il Napoli, campo ostile. Dopo 90′ minuti di insulti ho suggerito alla gente di andare a casa perché era ora. E’ una brutta abitudine, quando passerà sarà troppo tardi! E’ vero che si è concentrati sulla partita, però danno fastidio, soprattutto da una tifoseria per la quale simpatizzo perché mio padre tifava Fiorentina. Stimo i tifosi della Viola, però i cretini ci sono ovunque, molto erano dietro la mia panchina. Questa è una vittoria molto importante considerando tutto quello che è successo nel corso della partita. Serve un altro attaccante? Magari un difensore (ride, ndr). Obiettivo scudetto? Ho detto che mi prendo la responsabilità di dire che questa è una squadra che può lottare per vincere. A livello di squadra è una responsabilità che tutti insieme ci dobbiamo prendere, questa squadra è molto forte ed ha dimostrato tantissime qualità. Juve alla seconda di campionato? Mah, contento di giocare le partite di cartello, tutti vorrebbero partecipare, essere presenti e giocare. Trovare la Juve in un momento di passaggio? Beh il passaggio di andare da un allenatore all’altro. Colgo l’occasione per fare gli auguri a Maurizio (Sarri, ndr), so che non lo vedrò ma spero di vederlo il prima possibile. Arriva alla seconda ma non importa, va bene così”, ha concluso Ancelotti.

Foto: Twitter ufficiale Napoli