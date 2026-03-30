Ancelotti: “Ho le idee chiare per la lista dei 26 per il Mondiale. Certamente ci sarà Danilo”

30/03/2026 | 23:58:58

Nella conferenza stampa pre amichevole Brasile – Croazia, il ct dei pentacampeones, Carlo Ancelotti ha rilasciato alcune dichiarazioni su Danilo, ex Juve: “Ora abbiamo un’idea molto chiara, ho la formazione abbastanza definita per la prima partita, e anche la formazione abbastanza definita per la lista definitiva. A volte mi stanco di parlare di cose di cui ho già parlato. Danilo è un giocatore molto importante, non solo in campo, ma anche fuori dal campo. Danilo sarà sicuramente nella lista definitiva dei 26, perché mi piace come carattere, come personalità, come giocatore. Può giocare in tutte le posizioni difensive. Quindi, tra i nove difensori Danilo ci sarà”.

Foto: Instagram Brasile