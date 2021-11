Ancelotti: “Hazard merita di giocare. Bale? Non scordiamoci cosa ha fatto per il Real”

Carlo Ancelotti è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita col Rayo Vallecano. L’allenatore del Real Madrid ha parlato di due giocatori che non stanno rendendo al meglio come Eden Hazard e Gareth Bale. Ecco le sue parole: “I tifosi sono arrabbiati con Bale perché ultimamente non ha fatto bene qui, ma nessuno deve dimenticare cosa ha fatto per il Real Madrid. Ci ha aiutati a vincere la Champions y la Coppa nel 2014, oltre alla Champions contro il Liverpool. Non sta vivendo il suo miglior momento, ma dobbiamo mantenere fiducia in lui. Ha avuto un infortunio duro“.

Sull’attaccante belga: “Devo pensarci ancora se sarà titolare o meno, ma domani avrà sicuramente spazio. Non è contento del suo rendimento, si sta allenando bene e si merita di giocare. Hazard è motivato, un gran professionista“.

