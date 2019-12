Ancelotti ha già svuotato l’armadietto: in mattinata l’ultimo saluto a Castel Volturno

Carlo Ancelotti ha dato il suo ultimo saluto al Napoli. L’ormai ex allenatore partenopeo, dopo aver ricevuto la comunicazione dell’esonero nella tarda serata di ieri, questa mattina si è recato al centro sportivo di Castel Volturno. Il mister ha svuotato l’armadietto e, insieme al suo staff, ha messo la parola fine alla sua avventura in azzurro. Circa un’ora fa Ancelotti ha dato l’addio al Napoli, lasciando spazio all’arrivo di Rino Gattuso (atteso nel pomeriggio). Ora sulla strada di Carletto potrebbe esserci l’Arsenal. Come vi abbiamo anticipato già da lunedì scorso, i Gunners rappresentano un’alternativa molto probabile, e già oggi potrebbero arrivare importanti novità.

Foto: Twitter Napoli