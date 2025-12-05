Ancelotti: “Girone difficile, il Marocco ha fatto un grande Mondiale nel 2022 e sarà dura”

Carlo Ancelotti ha commentato il girone del suo Brasile, che vedrà la Seleccion impegnata con Marocco, Haiti e Scozia: “È un girone difficile. Il Marocco ha disputato un’eccellente Coppa del Mondo in Qatar. Hanno una squadra molto solida, questa partita sarà difficile. Penso che giocheremo la maggior parte delle partite di notte, quindi non avremo molti problemi con il meteo ” ha detto l’ex tecnico di Real Madrid e Milan.

Foto: instagram CBF

