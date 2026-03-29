Ancelotti: “Gattuso? Lo aspetto al Mondiale con la Nazionale. Bremer? Un gradito ritorno”

29/03/2026 | 22:16:07

Carlo Ancelotti, CT della Nazionale brasiliana, ha parlato al Corriere del Ticino, soffermandosi sulla sua Nazionale e anche sull’Italia, impegnata nei playoff.

Queste le sue parole: “Gattuso? Gli mando un grande “in bocca al lupo” e lo aspetto al Mondiale. Ce la farà al cento per cento, anzi per scaramanzia al novantacinque per cento. Affrontare l’Italia? Lasciamo al destino. L’unica certezza è che l’Italia si troverebbe in un girone non tremendo in cui l’unica squadra forte è la Svizzera”.

Su Bremer e Wesley: “Bremer è un gradito ritorno dopo tanto tempo, un rinforzo molto importante per la difesa. Wesley sta facendo benissimo nella Roma sulla fascia e potrebbe essere una delle rivelazioni”.

In tema di rivelazioni, quale potrebbe essere la squadra sorpresa? “La Norvegia, che ha stravinto il girone con l’Italia, potrà dare fastidio a tutti. È una squadra matura, in cui non c’è soltanto Haaland”.

Foto: X Everton