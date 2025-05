Ancelotti: “Futuro? Non parlerò prima del 25 maggio”

03/05/2025 | 17:27:13

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa, indicando anche una possibile data per il futuro.

Queste le sue parole: “Nutro molto affetto e rispetto per questa società, per questo non parlerò prima del 25 maggio. Cosa succederà, non lo so. In ogni caso, sarà un inizio fantastico, perché nutro un grande affetto per questo club. Non litigherò mai con la società, e non litigherò mai con essa, fino all’ultimo giorno, che potrebbe essere il 25 maggio… o il 25 maggio del 2026″. Foto: sito Real Madrid