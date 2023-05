Ancelotti: “Futuro? Ho incontrato il presidente. Voglio restare. La società mi sostiene”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alal vigilia della gara con il Valencia, tornando anche sulla serata di Manchester.

Queste le sue parole: “Si poteva fare meglio, ma la stagione è andata bene. Certo non siamo soddisfatti del campionato, ma abbiamo lottato fino alla fine nelle altre competizioni e ne abbiamo vinte tre. È ovvio che è un’eliminazione che fa male, ma non dobbiamo dimenticare che siamo arrivati in semifinale. Siamo stati vicini a giocare un’altra finale; è stato doloroso ma a volte si trova una squadra che gioca meglio. Ora pensiamo alla prossima Champions”

Giovani e veterani: “Credo che il passaggio di consegne non inizierà la prossima stagione. Prima che arrivassi io, questa squadra, che ha fatto grandi cose, ha cominciato a perdere pezzi. Dall’addio di Ronaldo nel 2018 sono cominciati ad arrivare giovani di grande qualità. Tutti i giocatori finiscono per essere sostituiti da calciatori di enorme qualità. Dopo due anni Vinicius è un titolare indiscusso, Camavinga ha cominciato ad esserlo, così come Rodrygo. Il periodo di transizione è già iniziato, i giovani avranno sempre più risalto. Arriverà il giorno in cui Modric, Benzema, Nacho, Carvajal.smetteranno di giocare per questa squadra”.

Interesse del Brasile “Penso che tutti conosciate la mia situazione, non voglio risolvere il mio contratto. Voglio restare fino al 2024″.

Colloquio con Florentino Perez: “Ieri abbiamo fatto una riunione. Lui ha mostrato il suo sostegno e abbiamo parlato della partita di mercoledì. Andiamo avanti con la stessa fiducia di fare bene le cose. Ho ricevuto garanzie? Sì”.

Foto: sito Real Madrid