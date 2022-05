Ancelotti: “Formazione per la finale? Sono più di 11 quelli che meritano di giocare”

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, si proietta lentamente verso la finale di Champions League del 28 maggio contro il Liverpool, parlando ai microfoni di AS su alcuni dubbi di formazione.

Queste le sue parole: “In questa rosa sono più di 11 quelli che meritano di giocare titolari nel Real Madrid. In ogni partita ho dubbi di formazione. Rodrygo e Valverde titolari in finale? Potrebbe essere. Valverde deve tirare di più, è una qualità che in passato non ha sfruttato molto. Valuteremo, mancano ancora 10 giorni, c’è tempo per decidere, abbiamo ancora una partita da fare in campionato dove dobbiamo cercare di evitare infortuni”.

Foto: Twitter Real Madrid