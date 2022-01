Ancelotti: “Fidiamoci di Mancini, ci porterà ai Mondiali. Serie A? Penso che l’Inter resti la favorita”

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha parlato a Il Messaggero, analizzando questo inizio del 2022 dei blancos e parlando di Serie A e della Nazionale.

Queste le sue parole: “La sconfitta contro il Getafe? Abbiamo perso per una serie di motivi: Covid, infortuni e acciacchi, ma la squadra è solida e siamo riusciti a fare una lunga serie di 10 vittorie prima. Quindi la liquido così questa sconfitta: eravamo in vacanza”.

Corsa Scudetto: “L’Inter è la favorita per concedere il bis e ha anche superato il girone di Champions. Simone Inzaghi è in gamba e ha superato senza problemi le partenze in estate di Lukaku e Hakimi”.