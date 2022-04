Ancelotti festeggia sui social: “Questo è il Real, grazie per un’altra notte magica”

Carlo Ancelotti ha dimostrato ancora una volta di essere fra i signori della Champions, conquistando per l’ottava volta in carriera l’accesso in semifinale di Champions League, diventando l’unico nella storia ad aver raggiunto questo traguardo in quattro decenni diversi. Nella serata di ieri, infatti, il suo Real Madrid ha sofferto moltissimo contro il Chelsea, trovandosi a un certo punto addirittura sotto di tre reti, ma poi ha trovato i gol che hanno permesso prima di prolungare l’incontro ai supplementari e poi di strappare il pass per il turno successivo.

Sul proprio profilo Instagram ufficiale, questa mattina, l’allenatore ha voluto festeggiare la vittoria pubblicando una foto del gruppo e scrivendo: “Questo è il Real Madrid, e niente più. Grazie a tutti per un’altra notte magica”.

Foto: Twitter personale Ancelotti