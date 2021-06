Ancelotti favorito per il Real: altre conferme dalla Spagna

Gli insistenti rumors che abbiamo riportato ieri, le conferme di oggi. Carlo Ancelotti è in pole per la panchina del Real, ha staccato la concorrenza, anche Marca poco fa ha ribadito con forza la pista. Florentino Perez avrebbe ormai sciolto le riserve, per l’allenatore della Decima – la Champions che mancava da una vita – si prospetta il grande ritorno. Nelle ultime ore erano in calo le quotazioni di Antonio Conte. Ancelotti è reduce da una stagione negativa con l’Everton e da un’altra altrettanto negativa con il Napoli con relativo esonero. Ma Florentino sta chiamando lo stesso per un suggestivo ritorno…

Foto: Twitter Everton