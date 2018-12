Ancelotti: “Faremo la nostra partita, manca l’ultimo step. Sul Liverpool e il Psg…”

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Liverpool in Champions League: “Dal punto di vista tattico non so cosa farà il Liverpool, ma sappiamo cosa vogliamo fare noi per vincere questa partita. La gara d’andata ci ha dato più fiducia e convinzione anche per questo match. Non so se saremo in grado di ripetere quel match, dipenderà anche dall’avversario, ma è quello che vogliamo fare. Non so quello che farà il Liverpool, ma sappiamo l’intensità che ci mettono in questi match e noi dobbiamo essere concentrati su quello che vogliamo noi. Siamo qui per fare la nostra partita come abbiamo sempre cercato di fare, poi a volte ci è riuscito e altre meno. Se siamo intelligenti in entrambe le fasi abbiamo più possibilità di passare il turno. Siamo alla fase finale di un percorso in cui abbiamo fatto molto bene e ora bisogna fare un ultimo step. E’ impossibile pensare che domani saremo superficiali: la gara d’andata ci ha insegnato tante cose e da quella ripartiamo per provare a giocare un match simile. Io non ho bisogno di questo match per sapere quanto è forte la mia squadra, questa gara dirà solo se possiamo andare avanti oppure no. Lo straordinario l’abbiamo già fatto, dobbiamo solo ottenere un risultato positivo e credo sia nelle nostre corde. Ma la nostra stagione andrà avanti al massimo delle nostre potenzialità a prescindere dalla gara di domani. Il Liverpool è consapevole di dover fare una grande partita domani e il pubblico in questo tipo di match è sempre straordinario. Probabilmente Klopp cambierà qualcosa, ma per noi non cambierà molto. La Premier è un campionato sempre molto competitivo, le grandi squadre non mancano, ma il Liverpool ha senza dubbio questa possibilità. Il Psg? Tutte le partite sono difficili e per noi a Belgrado è stata difficile. Sarà anche quella una gara aperta, ma io mi devo concentrare su altre cose”.

Foto: Napoli Twitter