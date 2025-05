Ancelotti: “Esclusione di Neymar? Gli ho parlato stamattina, è d’accordo con noi”

26/05/2025 | 22:30:35

Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico della Nazionale brasiliana, Carlo Ancelotti, ha così spiegato l’esclusione di Naymar: “In questa convocazione ho cercato di selezionare giocatori che stanno bene. Neymar è reduce da un infortunio. Tutti sappiamo quanto sia stato e sarà importante, il Brasile ha tantissimi giocatori di talento ma contiamo su Neymar nella sua versione migliore. È tornato in Brasile per prepararsi bene per il Mondiale. Ho parlato con lui stamattina per spiegargli questa decisione e lui è d’accordo con noi”.

Foto: Instagram Santos