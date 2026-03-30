Ancelotti: “Endrick è il futuro del Brasile. Danilo sarà convocato per i Mondiali, ho già deciso”

30/03/2026 | 18:00:25

Carlo Ancelotti ha parlato del Mondiale in arrivo, presentando il suo Brasile in conferenza stampa: “Bel gioco? Gli ultimi due Mondiali vinti dal Brasile sono stati conquistati unendo talento e difesa. Non c’è altro modo che difendere bene. Il Mondiale lo vince la squadra che subisce meno gol, non quella che ne segna di più. Non mi piace essere definito difensivo, ma è molto importante per la squadra. Madrid è Madrid e il Brasile è il Brasile. Con Raphinha e Vini abbiamo due dei migliori al mondo. Dobbiamo fare in modo che contribuiscano con tutta la qualità che stanno dimostrando ora alla squadra, ma so che faranno bene grazie al loro carattere e alla loro personalità. Danilo? Farà parte della squadra, ho già scelto. Conoscevo Endrick come attaccante, come centrale, e ora gioca più sull’ala, e se la cava bene anche lì. È una posizione che richiede più lavoro difensivo, ma per la sua età e corporatura, ci riesce, è in grado di farlo. Stiamo seguendo la sua crescita, come molti altri, sarà senza dubbio il futuro della nazionale”.

Foto: instagram CBF