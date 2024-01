Ancelotti elogia Güler: “Il talento non gli manca”

Arda Güler ha finalmente fatto il suo esordio con il Real Madrid. Il diciottenne proveniente dal Fenerbahce, è stato schierato dal primo minuto nell’ultima partita di Coppa del Re contro l’Arandina, conclusasi con un vittoria per 3-1. Guler ha trascorso poco più di un’ora in campo, durante la quale ha immediatamente mostrato la sua classe e ha persino sfiorato la rete colpendo un palo. “Ha personalità, è una cosa buona. Si fa vedere per il talento che ha nella gamba sinistra, quello di certo non gli manca” – il commento di Carlo Ancelotti, sicuramente soddisfatto dell’esordio del giovane.

Foto: Instagram Real Madrid