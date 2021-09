Ancelotti elogia Camavinga: “Mi ha sorpreso, ha dimostrato di avere tanta personalità”

Eduardo Camavinga si è subito inserito negli schemi tattici del Real Madrid. Il giovane centrocampista francese di 18 anni ha già segnato e offerto un assist nelle prime due uscite con la maglia dei blancos, in campionato e Champions League. Anche Carlo Ancelotti in conferenza stampa si è detto sorpreso da un simile inizio. “Conosciamo tutti le qualità fisiche e tecniche che ha e poi ha messo in campo la sua personalità. È qualcosa che non sapevo, mi ha sorpreso. È un giocatore che ha fiducia nelle sue qualità”.

Foto: Twitter Camavinga