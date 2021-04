Ancelotti: “E’ stata la miglior prestazione in casa della stagione, deluso per il risultato”

Il tecnico dell’Everton, Carlo Ancelotti, ha parlato così dopo il 2-2 col Tottenham ai microfoni di Sky Sports: “Abbiamo fatto una bella partita. Probabilmente è stata la migliore che abbiamo giocato in casa in questa stagione. Siamo stati sfortunati. Abbiamo commesso errori banali e quando fai errori contro Harry Kane sei condannato. E’ un risultato deludente ma non la prestazione. Abbiamo più difficoltà a raggiungere l’Europa ma dobbiamo continuare a lottare. Abbiamo ancora la possibilità di giocare come stasera. Siamo andati avanti bene e siamo stati aggressivi”.