Ancelotti e il Botafogo: 5 mesi per dirsi addio

18/12/2025 | 12:35:31

Si è conclusa dopo soli 5 mesi la prima avventura da allenatore di Davide Ancelotti, il Botafogo ha confermato l’esonero del tecnico che aveva un contratto con scadenza dicembre 2026. Il club con Ancelotti alla guida ha concluso al sesto posto in campionato, ben 16 punti sotto i rivali del Flamengo, ed è stato eliminato agli ottavi di finale della Copa Libertadores.

Secondo quanto riportato da O Globo al centro della decisione del club non ci sarebbero i risultati sportivi ma i troppi infortuni di natura muscolare e il disaccordo nato tra Ancelotti e la dirigenza sul licenziamento del preparatore atletico Luca Guerra.

Foto: X Ancelotti