Ancelotti: “E’ andato tutto storto. Una partita non vale una stagione, vedremo alla fine dove saremo”

“Oggi è andato tutto storto”. E’ il commento di Carlo Ancelotti, al termine del KO di oggi col Chelsea. “In altre partite c’è capitato di non vincere, ma di restare in partita ed oggi questo non è successo”, prova a spiegare il tecnico. “Se si perde 1-0 o 4-0 è la stessa cosa, sono sempre zero punti in classifica. Non mi è piaciuto il modo di giocare. Una squadra, comunque, non va giudicata per una sola partita. Vedremo a fine stagione dove saremo”.

Foto: Twitter Everton