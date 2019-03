Ancelotti: “Domani gioca Milik. 3-0? Buon risultato ma non ci pensiamo”

Il 3-0 maturato all’andata mette il Napoli in una posizione favorevole rispetto al Salisburgo per il passaggio del turno in Europa League. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match, Carlo Ancelotti ha parlato della gara e delle sue aspettative: “Il 3-0 è un buon risultato ma non dobbiamo pensare a quello, bensì solo a giocare al meglio delle nostre possibilità. Negli ultimi dieci minuti della gara d’andata abbiamo concesso qualche occasione di troppo e questo non mi è piaciuto. Dobbiamo fare attenzione perché questo può essere il canovaccio della gara di domani”. Il tecnico azzurro parla anche di chi sarà domani in attacco e della conferma di Giuntoli: “Gioca sicuro Milik. Poi sul suo compagno lasciatemi pensare. Sono molto contento per la conferma di Giuntoli, ma da un certo punto di vista lo sono un po’ meno perché dopo il suo rinnovo le casse della società sono un po’ più vuote (ride, ndr). Scherzi a parte, siamo tutti molto felici”. Infine sull’inedita coppia di centrali Chiriches-Luperto dichiara: “Non ho nessun timore nei confronti di Chiriches, è vero che rientra dall’infortunio ma è molto affidabile e bravo. E grande affidabilità nelle poche partite che ha giocato l’ha sempre mostrata anche Luperto”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli