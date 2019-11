Ancelotti: “Dimissioni? Mai successo in 30 anni, ci penserei solo se mancasse unità d’intenti”

Carlo Ancelotti, durante l’odierna conferenza stampa, ha parlato anche della possibilità di rassegnare le dimissioni: “Pensare alle dimissioni? Alle dimissioni si può pensare. Ci sono aspetti importanti legati alla fiducia delle persone con cui lavori, quindi società e giocatori. Se mancano queste cose si può pensare alle dimissioni. In 30 anni non ho mai pensato alle dimissioni, e basterebbe che manchi una sola delle due cose. Qui sta succedendo esattamente lo stesso, proprio per questo dico che la situazione è momentanea e che c’è unità d’intenti. Poi le problematiche ci sono in tutti i gruppi. Si può andare più o meno d’accordo, ma ne usciremo”.

Foto: Napoli Twitter