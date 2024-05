Ancelotti: “Del Borussia Dortmund mi sorprende lo spirito combattivo. Sarà una settimana da godere, con grande entusiasmo”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato nel media day, in vista della finale di Champions di sabato contro il Borussia Dortmund.

Queste le sue parole: “L’atteggiamento e impegno. Il Borussia Dortmund ha giocatori giovani e giocatori esperti, e ciò che mi ha sorpreso di più è stato l’atteggiamento e lo spirito combattivo che ha mostrato contro il PSG. Questo è il punto forte e quello che mi preoccupa di più”.

Sulla finale di Champions League: “Andiamo a giocarla con tutto l’entusiasmo del mondo, che una finale richiede. Iniziare bene la settimana, allenarsi bene, essere calmi, fiduciosi. È una settimana da godere. Ce la godremo fino a venerdì perché raggiungere la finale è sempre un successo. Abbiamo fatto molto bene e ci godremo questo momento. Abbiamo molta fiducia e daremo il meglio di noi stessi”.

Sul DNA del Madrid in finale: “Il club è speciale in Champions perché ha creato la sua storia con questa competizione. È qualcosa di speciale per i madridisti e in questa competizione si è più concentrati”.

Sul Real Madrid considerato da tutti favorito: “Siamo molto chiari su questo punto. L’esperienza conta, ma abbiamo una squadra che ha raggiunto la finale per merito. Le due squadre migliori sono arrivate a giocarsi la finale. Molti sono già in vacanza e guarderanno la partita in TV”.

Su Florentino Perez: “Il presidente è molto calmo, sempre con molta fiducia. Ci dimostra molto affetto. Passare del tempo con lui prima di queste partite è molto bello”.

