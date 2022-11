Ancelotti da record: 102 vittorie in Champions. Eguagliato Sir Alex Ferguson

Con il trionfo per 5-1 sul Celtic, il Real Madrid ha blindato il primo posto nel girone di Champions League. Un grande risultato per i Blancos, ma non solo. Infatti, con la vittoria di questa sera, Carlo Ancelotti ha raggiunto quota 102 successi nella massima competizione europea per club, escludendo il successo a tavolino nel Derby di Milano 2004/05. Eguagliato Sir Alex Ferguson.

Foto: Twitter Ancelotti