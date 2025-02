Ancelotti: “Cristiano Ronaldo è il migliore della storia. Mi ha aiutato a stare tranquillo in panchina al Real”

“Cristiano Ronaldo il migliore della storia?”. Alla vigilia della sfida contro il Leganés,Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha così risposto alla domanda sulla stella portoghese: “Cristiano ha segnato un’epoca e per me sì, è stato il migliore. Mi ha aiutato molto a stare tranquillo in panchina al Real Madrid.”

Foto: Instagram Ancelotti