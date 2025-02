Ancelotti: “Contro il City vogliamo ripeterci”

Domani alle ore 21:00, il Real Madrid scenderà in campo contro il Manchester City. A parlare della sfida valida per il ritorno dei playoff di Champions League è stato Ancelotti. Queste le sue parole a Sky Sport: “La squadra sta bene, nel poco tempo a disposizione abbiamo preparato bene la partita. Ritroviamo Rudiger e Alaba, mentre Valverde sta bene. Ci siamo concentrati su ciò che dovremo fare noi. Domani vogliamo ripeterci, al di là di cosa farà il City, che comunque ha un’identità chiara e non credo che la cambierà. Bellingham? Sta imparando bene a parlare lo spagnolo però è successo quel che è successo, dobbiamo guardare avanti. Lui sta bene, è concentrato e motivato. Mbappé? Serviva solo un pochino di pazienza, il periodo di adattamento era indispensabile. Ora è finito e sta giocando molto bene, nessun segreto”.

FOTO: Twitter Real Madrid